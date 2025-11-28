F1 risultati e classifica FP1 GP Qatar 2025 | McLaren davanti a tutti Verstappen 6° Ferrari in 8a e 12ma piazza
Il Mondiale di F1 2025 è ripreso oggi, venerdì 28 novembre, con il GP del Qatar, valido come 23ma e penultima prova del calendario. Nella primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 18.30 italiane. Svetta l’ australiano Oscar Piastri con la McLaren, primo in 1:20.924, che precede il compagno di squadra, il britannico Lando Norris, secondo con l’altra McLaren a 0.058, e lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, terzo a 0.386. Ottava e dodicesima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc, a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di Roma e Bologna - facebook.com Vai su Facebook
Come cambia la classifica di Europa League dopo i risultati di #Roma e #Bologna Vai su X
F1 | GP Qatar: Piastri al comando delle Libere 1 [RISULTATI] - E' di Oscar Piastri il miglior tempo nel primo e unico turno di libere del Gran Premio del Qatar. Come scrive f1grandprix.motorionline.com
GP Qatar 2025, FP1: Piastri rimette il naso davanti. Norris 2°, Verstappen si lamenta – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Qatar F1, LIVE dalle 14. Segnala formulapassion.it
GP Qatar 2025, risultati Fp1: McLaren risorge, Ferrari sprofonda - GP Qatar 2025, risultati Fp1 – La Formula 1 è di scena sullo sfidante tracciato di Lusail sul quale si tiene l’ultimo weekend sprint di una stagione che deve ancora assegnare il titolo che conta, quel ... Scrive msn.com