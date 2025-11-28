F1 risultati e classifica FP1 GP Qatar 2025 | McLaren davanti a tutti Verstappen 6° Ferrari in 8a e 12ma piazza

Il Mondiale di F1 2025 è ripreso oggi, venerdì 28 novembre, con il GP del Qatar, valido come 23ma e penultima prova del calendario. Nella primo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 18.30 italiane. Svetta l’ australiano Oscar Piastri con la McLaren, primo in 1:20.924, che precede il compagno di squadra, il britannico Lando Norris, secondo con l’altra McLaren a 0.058, e lo spagnolo Fernando Alonso con l’Aston Martin, terzo a 0.386. Ottava e dodicesima piazza per le Ferrari, rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc, a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

