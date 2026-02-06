Stellantis crolla in Borsa -23% dividendo sospeso | l’elettrico costa 22 miliardi nel 2025

La Borsa ha punito duramente Stellantis, che ha perso il 23% del suo valore. La casa automobilistica annuncia una svalutazione da oltre 22 miliardi di euro e decide di sospendere il dividendo. L’amministratore delegato Filosa ha spiegato che nel 2025 ci si aspetta una perdita pesante, mentre l’azienda si concentrerà sulla cassa e sulla redditività per risollevarsi.

Ventidue miliardi di euro in un colpo: sono il prezzo con cui Stellantis riscrive la propria strategia sull’elettrico e ammette che una parte degli investimenti degli ultimi anni non tornerà mai in cassa. L’obiettivo - spiega la casa automobilistica - è soddisfare le preferenze dei clienti e sostenere una crescita profittevole. Dunque, oneri straordinari nel 2025, perdita netta stimata tra 19 e 21 miliardi e, conseguenza inevitabile, sospensione del dividendo nel 2026. La transizione green, almeno per ora, passa dal bilancio prima che dalla strada. La risposta di Piazza Affari è stata immediata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Stellantis crolla in Borsa (-23%), dividendo sospeso: l’elettrico costa 22 miliardi nel 2025 Approfondimenti su Stellantis Finanza Stellantis, la sterzata sull’elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo e titolo giù a Piazza affari Stellantis annuncia un investimento da 22 miliardi di euro nel 2025 per la sua strategia elettrica. Stellantis, 22 miliardi di oneri nel 2025 per il cambio di rotta sull'elettrico Stellantis ha annunciato che nel 2025 dovrà affrontare 22 miliardi di euro di oneri legati alla transizione verso l’elettrico. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Stellantis Finanza Argomenti discussi: Borse, Europa debole. A Piazza Affari è tracollo Stellantis: perde oltre il 20%; Stellantis fa profit warning dopo 22 miliardi di oneri. Titolo in profondo rosso; Stellantis, il cambio di rotta sull'elettrico costa 22 miliardi nel 2025: stop al dividendo nel 2026; Stellantis, pulizia di bilancio apre spazio al rimbalzo. Stellantis crolla in Borsa dopo profit warning, sospensione utiliStellantis crolla a Piazza Affari dopo il profit warning e la sospensione del dividendo. Annunciati anche oneri per oltre 22 miliardi per reimpostazione strategia elettrico ... borse.it L’annuncio di Stellantis che fa crollare il titolo crolla in Borsa: azioni oltre il -20%. Niente dividendi nel 2026Il gruppo automobilistico ha comunicato la previsione di spese straordinari per 22 miliardi per un cambio di strategia ... msn.com Ilva e Stellantis: gli errori da non fare quando un settore va in crisi Nel 2025 la Casa di Torino ha prodotto il numero di auto più basso di sempre. Crollata anche la produzione di acciaio. Un Paese che non si mobilita davanti a questi fatti non ha futuro x.com Stellantis: Intervento di Enrico Coppotelli sulla crisi dell’Automotive nella Regione Lazio. Nel 2025 produzione crollata (-27,9%). Oltre 105 giorni di fermo produttivo e personale sceso a 2.200 unità. È tempo di agire! Chiediamo certezze su nuovi modelli ed i facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.