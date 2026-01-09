Numerose banche d’affari hanno rivisto al ribasso i target price di Ferrari, all’interno di un’analisi sul settore automobilistico europeo all’inizio dell’anno. Nonostante alcuni segnali di ripresa, il settore resta caratterizzato da un clima di incertezza e cautela, influenzato dalle aspettative sui prossimi risultati finanziari della casa automobilistica.

Importanti banche d’affari hanno rivisto il loro giudizio su Ferrari, nella maggior parte dei casi abbassando il target price, nei loro report di inizio anno sul settore automobilistico europeo, sul quale in generale prevale il pessimismo nonostante alcuni segnali di ripresa. Il primo catalyst importante, per la casa di Maranello, saranno i risultati del quarto trimestre 2025 e dell’intero esercizio, che saranno diffusi martedì 10 febbraio. Titolo vicino massimi in Borsa. In Borsa, Ferrari rimane vicina ai minimi recenti dopo i deludenti obiettivi per il 2030 del Capital Markets Day di ottobre, anche se gli analisti considerano la società come una buona proposta difensiva a un buon valore (relativo) a mediolungo termine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Ferrari: le banche d’affari tagliano i target price in attesa dei conti

Ferrari, upgrade da Exane BNP Paribas ma altri tre broker tagliano il target price - Continuano le revisioni delle raccomandazioni degli analisti su Ferrari, casa automobilistica che fa parte del FTSE MIB, dopo che già ieri diverse banche d'affari si erano espresse. borsaitaliana.it

Ferrari, Berenberg e RBC tagliano target price - Berenberg ha deciso di tagliare il target price di Ferrari da 399 euro a 381 euro, confermando però la raccomandazione "Buy". borsaitaliana.it

Largest Italian Companies by Market Capitalization (6 JAN 2026) 1. UniCredit — $125.21B 2. Intesa Sanpaolo — $121.71B 3. Enel — $108.32B 4. Ferrari — $66.00B 5. Generali — $63.21B 6. ENI — $56.14B 7. Leonardo — $36.8 x.com