La musica la mente e le emozioni | Guardarsi dentro gestire lo stress

La musica, la mente e le emozioni sono strettamente collegati. Guardarsi dentro e gestire lo stress permette di vivere con maggiore consapevolezza le esperienze musicali, dal silenzio prima dell’apertura del sipario all’intensità dell’esibizione e agli applausi finali. Un approccio equilibrato favorisce il benessere emotivo e una maggiore connessione con la musica, contribuendo a rendere ogni ascolto un momento di rilassamento e introspezione.

Il silenzio prima dell'apertura del sipario, l'esibizione, l'applauso. Per chi si siede nei teatri o nelle arene che ospitano i concerti, salvo imprevisti, queste sono le fasi principali di un concerto. Ma cosa passa nella testa di chi si esibisce e si trova davanti platee e gallerie con centinaia di persone, quando non migliaia? Anche per il più navigato dei musicisti, l'emozione legata all'attività dal vivo non è mai assimilata fino in fondo, che sia prima eo durante l'esibizione. La sua gestione diventa, così, un aspetto che entra a far parte della professionalità. Addomesticare lo stress da palcoscenico è, quindi, "qualcosa che si può e si deve imparare".

