Ferrara | Cantiere in centro storico modifiche alla viabilità tra Giovecca e Martiri della Libertà da venerdì

Da ameve.eu 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì, le strade tra Giovecca e Martiri della Libertà a Ferrara cambieranno volto. Il cantiere in centro storico impone modifiche alla viabilità, che già si fa sentire sui percorsi abituali. I residenti e gli automobilisti devono prepararsi a qualche disagio in più nei prossimi giorni.

Ferrara, Cantiere in Centro: Viabilità Sotto Stress tra Giovecca e Martiri della Libertà. Ferrara si appresta a vivere una fase di modifiche alla circolazione nel cuore del suo centro storico. L’intervento, programmato dal Comune di Ferrara per la giornata di venerdì 13 febbraio, riguarda la messa in sicurezza della pavimentazione all’incrocio tra corso Giovecca e corso Martiri della Libertà, un punto nevralgico della città noto come “angolo dei 4S”. L’avvio dei lavori, previsto per le 9:00, segna l’inizio di un’operazione volta a risolvere una problematica che suggerisce la necessità di un intervento strutturale per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Ferrara Cantiere

Capodanno a Faenza: le modifiche alla viabilità in piazza Martiri della Libertà

Per il Capodanno a Faenza, in piazza Martiri della Libertà, è stata adottata un'ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità.

Partiti i lavori post-alluvione sulla Sp 9 'Cesena-Sogliano'. Cantiere da 3,9 milioni, modifiche alla viabilità

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino e miglioramento della strada provinciale 9 “Cesena–Sogliano”, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ferrara Cantiere

Argomenti discussi: Al via la riqualificazione di piazza Travaglio: parte il cantiere; Lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo, chiude un tratto di strada; Via Canonici temporaneamente chiusa al transito per lavori al nuovo centro sportivo; Giorgia Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia. E pubblica i video degli scontri a Milano.

ferrara cantiere in centroFerrara, partono i lavori in piazza Travaglio: cambia la viabilitàFerrara Sarà allestita domani, sabato 7 febbraio, la prima area di cantiere per i lavori di riqualificazione di piazza Travaglio. L’intervento ha un valore di 2.202.500 di euro, di cui 1.554.000 finan ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.