Ferrara | Cantiere in centro storico modifiche alla viabilità tra Giovecca e Martiri della Libertà da venerdì

Da venerdì, le strade tra Giovecca e Martiri della Libertà a Ferrara cambieranno volto. Il cantiere in centro storico impone modifiche alla viabilità, che già si fa sentire sui percorsi abituali. I residenti e gli automobilisti devono prepararsi a qualche disagio in più nei prossimi giorni.

Ferrara, Cantiere in Centro: Viabilità Sotto Stress tra Giovecca e Martiri della Libertà. Ferrara si appresta a vivere una fase di modifiche alla circolazione nel cuore del suo centro storico. L’intervento, programmato dal Comune di Ferrara per la giornata di venerdì 13 febbraio, riguarda la messa in sicurezza della pavimentazione all’incrocio tra corso Giovecca e corso Martiri della Libertà, un punto nevralgico della città noto come “angolo dei 4S”. L’avvio dei lavori, previsto per le 9:00, segna l’inizio di un’operazione volta a risolvere una problematica che suggerisce la necessità di un intervento strutturale per garantire la sicurezza di pedoni e veicoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferrara Cantiere

Per il Capodanno a Faenza, in piazza Martiri della Libertà, è stata adottata un'ordinanza che modifica temporaneamente la viabilità.

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino e miglioramento della strada provinciale 9 “Cesena–Sogliano”, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ferrara Cantiere

Argomenti discussi: Al via la riqualificazione di piazza Travaglio: parte il cantiere; Lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo, chiude un tratto di strada; Via Canonici temporaneamente chiusa al transito per lavori al nuovo centro sportivo; Giorgia Meloni: Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell'Italia. E pubblica i video degli scontri a Milano.

Ferrara, partono i lavori in piazza Travaglio: cambia la viabilitàFerrara Sarà allestita domani, sabato 7 febbraio, la prima area di cantiere per i lavori di riqualificazione di piazza Travaglio. L’intervento ha un valore di 2.202.500 di euro, di cui 1.554.000 finan ... msn.com

Da sabato 7 febbraio apre il primo cantiere del progetto “Look Up! Atuss Ferrara” per una piazza più verde, pedonale e inclusiva. Lavori divisi in stralci per ridurre i disagi facebook

Vuoi dare una svolta alla tua carriera nel settore edile SICEA S.R.L., azienda attiva nelle costruzioni e infrastrutture, cerca un* Tecnico/a di Cantiere Edile per la sede di Ferrara (Emilia-Romagna). Candidati ora: shorturl.at/pW9N6 #SICEA #Edilizia #Ca x.com