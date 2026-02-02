Tre nuovi assessori leccesi presentano linee guida per una Puglia più sostenibile e partecipata

Tre nuove figure nell’amministrazione provinciale di Lecce hanno presentato le loro idee per migliorare la gestione della regione. I tre assessori hanno spiegato come vogliono rendere la Puglia più sostenibile e coinvolgere di più cittadini e comunità nelle decisioni. L’obiettivo è creare un’amministrazione più vicina alle esigenze del territorio e più attenta all’ambiente.

Tre nuovi assessori della provincia di Lecce hanno presentato le loro linee guida per la governance della Puglia, delineando un approccio condiviso che punta a un’azione amministrativa più sostenibile, partecipata e centrata sulle esigenze del territorio. Il nuovo team, formato da Cristian Casili, Sebastiano Leo e Silvia Miglietta, ha reso noto il proprio programma in un incontro pubblico a Lecce, fissato per lunedì 2 febbraio 2026, in un contesto segnato da crescenti aspettative sul rilancio del Sud Italia. Casili, incaricato delle politiche giovanili e dello sport, ha sottolineato l’importanza di integrare le politiche sociali con l’offerta sportiva, proponendo progetti che coinvolgano i giovani in percorsi di inclusione e prevenzione della fragilità sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

