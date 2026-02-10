Fermo celebra Dondero | Cinéma mon amour mostra inedita tra set star e vita dietro la macchina da presa dal 2026

Fermo si prepara a celebrare Mario Dondero con una mostra inedita intitolata “Cinéma mon amour”. Dal 14 febbraio al 12 aprile 2026, il Terminal Dondero ospiterà fotografie che raccontano il suo rapporto con il mondo del cinema, tra set, star e momenti di vita dietro la macchina da presa. Un’occasione per scoprire un lato meno noto di uno dei più importanti fotografi italiani.

Fermo rende omaggio a Mario Dondero con la mostra “Cinéma mon amour”, un percorso fotografico inedito che ripercorre il suo intenso legame con il mondo del cinema, dal 14 febbraio al 12 aprile 2026 presso il Terminal Dondero. L’esposizione, curata da Cristina Iacoponi e Francesco Pascali, con la supervisione di Pacifico D’Ercoli e Laura Strappa, presenta circa un centinaio di fotografie che celebrano incontri, set e protagonisti del cinema, svelando uno sguardo capace di cogliere la vita dietro la macchina da presa. Un omaggio al celebre fotografo, che si rivela non solo attraverso immagini iconiche, ma anche attraverso scatti finora inediti, alcuni dei quali a colori, offrendo una nuova prospettiva sul suo lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

La città di Fermo apre una mostra dedicata a Mario Dondero, intitolata “Cinéma mon amour”.

