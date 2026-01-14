Star Wars | Starfighter rilancia la saga stellare con Tom Cruise dietro la macchina da presa

Star Wars: Starfighter segna un nuovo capitolo nella celebre saga, con Tom Cruise alla regia. La serie continua a evolversi, offrendo ai fan un’esperienza coinvolgente e fedele all’universo originale. In un momento di transizione per la saga, questo progetto rappresenta un passo importante per il futuro della narrazione stellare.

Che Star Wars stia attraversando una fase di transizione in questo momento è una cosa ben chiara a tutti. Con Dave Filoni nel ruolo di nuovo direttore creativo e l'uscita di The Mandalorian & Grogu (prevista per il prossimo maggio) come punta di diamante, quella che un tempo era la saga più gigantesca della galassia vuole tornare alla ribalta dopo un lungo periodo di assenza dal grande schermo. Grazie a registi del calibro di James Mangold, Patty Jenkins o Taika Waititi in attesa dietro le quinte, la Lucasfilm ha trascorso gli ultimi mesi del 2025 impegnata nelle riprese di Star Wars: Starfighter, un film di avventure spaziali diretto da Shawn Levy e completamente scollegato dalla saga principale; quindi, non aspettarti di vedere Rey da nessuna parte. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Star Wars: Starfighter rilancia la saga stellare con Tom Cruise dietro la macchina da presa Leggi anche: Tom Cruise coinvolto, a sorpresa, nelle riprese di Star Wars: Starfighter Leggi anche: Tom Cruise visita il set di "Star Wars: Starfighter" e finisce per girare una scena del duello con le spade laser. Nel fango. Lo svela il regista Levy La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tom Cruise ha compiuto un'altra missione impossibile, filmare una scena di Star Wars: Starfighter - I fan di Star Wars devono stare tranquilli, però: l'attore di Mission: Impossible non entrerà nel cast della pro ... wired.it

Star Wars: Starfighter, il regista conferma un duello con spada laser e il coinvolgimento di Tom Cruise - Anche Tom Cruise ha raggiunto il set di Star Wars: Starfighter e avrebbe offerto un contributo prezioso durante la ripresa di un duello con spada laser, a detta del regista. comingsoon.it

Il nuovo film di Star Wars sarà "come Stranger Things"...ma in che senso esattamente? - Scoprite che cosa ha detto il regista Shawn Levy a proposito del suo attesissimo nuovo film, Star Wars: Starfighter. cinema.everyeye.it

"Sono tuo padre" https://amzlink.to/az0IstP0xIb2M Funko Pop! Star Wars: SWNC - Darth Vader- Figura in Vinile da Collezione - Idea Regalo - Merchandising Ufficiale - Giocattoli per Bambini e Adulti - Movies Fans - Figura per i Collezionisti Minimo Stori facebook

Rogue One è il miglior film di Star Wars tolta la trilogia originale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.