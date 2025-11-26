Stretta sulla truffa delle tre campanelle nel centro di Roma | 40 i fermati dalla polizia locale

Una truffa in piena regola. Parliamo del gioco delle "tre campanelle" che a Roma, in particolare nel centro storico, sembra proprio non passare di moda. Un piaga intorno alla quale le forze dell'ordine hanno posto la loro lente di ingrandimento. Tra questi la polizia locale, che nelle ultime due. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La truffa delle 'tre campanelle': 40 arresti nel Centro di Roma nelle ultime due settimane - Prosegue senza sosta l'azione di contrasto della Polizia Locale di Roma Capitale contro il gioco d'azzardo illegale delle cosiddette "tre campanelle", una truffa particolarmente diffusa nelle zone più

Roma, maxi-controlli nel centro storico: fermate 40 persone per il gioco delle tre campanelle - Operazioni in abiti civili nelle aree turistiche più affollate: denunce, sequestri e attività intensificate intorno alla Fontana di Trevi e Piazza di Spagna.

Truffa delle tre campanelle, scattano gli arresti: in cosa consiste il gioco e qual è il trucco - I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne e un 44enne, entrambi stranieri, con l'accusa di truffa in concorso per aver indotto, insieme ad alcuni complici, un