Completamento del parcheggio di piazzale Rosselli Zicari Dc | A rischio 100 milioni del Fua il sindaco chiarisca
“Apprendo dalla stampa che stamattina il presidente Schifani affronterà anche il tema delle Fua in particolare del Pr Fesr Sicilia, con gli schemi di Accordo di Programma e di convenzioni per le Aree urbane funzionali e le Aree interne. Ma Agrigento ha accesso ai fondi del Fesr tramite Fua o i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Riapertura del parcheggio del Campasso Dall'1 dicembre riapre il parcheggio in via della Pietra in Val Polcevera, in seguito al completamento dei lavori di ripristino del manto stradale eseguiti da ASTer.
Piazzale Rosselli, i piani del Comune. Lavori urgenti alla pavimentazione poi un progetto per il rifacimento - Nell'immediato si interviene sulle emergenze, a medio termine e con stanziamento già previsto si pensa a una revisione complessiva della piazza, come ipotesi futuribile e al momento nel libro dei ...