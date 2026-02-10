Ferentino follia sulla Casilina | forza il posto di blocco e tenta di investire un Carabiniere Arrestato 64enne
Un uomo di 64 anni di Ferentino ha messo a rischio un posto di blocco sulla Casilina, tentando di investire un carabiniere. L’uomo ha forzato il posto di controllo e ha tentato di scappare, ma è stato subito fermato. L’episodio si è concluso con il suo arresto.
Scene da "Far West" lungo la Via Casilina, dove un normale controllo stradale si è trasformato in un pericoloso inseguimento terminato con l'arresto di un 64enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 6 febbraio, in località Giardino.L'alt e il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Ferentino Follettura
Ferentino, tenta di fuggire al controllo dei Carabinieri: arrestato per spaccio sulla Casilina
Ferentino. Con droga a bordo trenta di investire un Carabiniere per sfuggire all’arresto. 64enne già noto in manette
I Carabinieri di Ferentino hanno arrestato un uomo di 64 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver tentato di investire un loro collega per sfuggire all’arresto.
Ultime notizie su Ferentino Follettura
Argomenti discussi: Ferentino, follia sulla Casilina: forza il posto di blocco e tenta di investire un Carabiniere. Arrestato 64enne.
