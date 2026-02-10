Ferentino follia sulla Casilina | forza il posto di blocco e tenta di investire un Carabiniere Arrestato 64enne

Un uomo di 64 anni di Ferentino ha messo a rischio un posto di blocco sulla Casilina, tentando di investire un carabiniere. L’uomo ha forzato il posto di controllo e ha tentato di scappare, ma è stato subito fermato. L’episodio si è concluso con il suo arresto.

Scene da "Far West" lungo la Via Casilina, dove un normale controllo stradale si è trasformato in un pericoloso inseguimento terminato con l'arresto di un 64enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 6 febbraio, in località Giardino.

