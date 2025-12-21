Ferentino tenta di fuggire al controllo dei Carabinieri | arrestato per spaccio sulla Casilina
Un controllo di routine dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni, a Ferentino, si è trasformato, nel cuore della notte, in un arresto per spaccio di droga del tipo hashish e marjuana. I Militari nel corso di un servizio finalizzato al controllo del territorio, lungo la Via. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
