La stampa sportiva si interroga sul futuro del calcio italiano dopo le parole di Fenucci. Il dirigente del Bologna si è detto convinto che il VAR abbia bisogno di essere chiamato più spesso, per evitare che le decisioni arbitrarie portino a errori evidenti. La tensione tra società e arbitri cresce, e si parla già di possibili cambiamenti nelle modalità di utilizzo di questa tecnologia, che da tempo divide gli addetti ai lavori.

Il clima dentro il Bologna è molto teso, con la dirigenza pronta a prendere posizione sull’uso del VAR e sulla gestione arbitrale. L’amministratore delegato ha espresso una chiara critica su una decisione che ha coinvolto Pobega, evidenziando un intervento della sala VAR di Lissone che ha trasformato la tecnologia in una vera e propria moviola in campo. La discussione ruota attorno a una riforma necessaria per la prossima stagione e ad una strategia che tenga conto di tutte le componenti del calcio moderno, con l’obiettivo di riaccendere l’entusiasmo e restituire fiducia al gruppo e ai tifosi. La proposta principale è di introdurre il VAR a chiamata o di impiegare arbitri professionisti dedicati, per ridurre interpretazioni soggettive e errori evidenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Fenucci: «Il VAR ha bisogno di una chiamata per evitare la deriva»

Approfondimenti su Fenucci VAR

Claudio Fenucci non le manda a dire.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fenucci VAR

