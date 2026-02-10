Bologna Fenucci contro la deriva del VAR | Serve la chiamata Lo sfogo dell’ad rossoblù

Claudio Fenucci non le manda a dire. L’amministratore delegato del Bologna si scaglia contro il VAR, definendolo troppo spesso poco chiaro e chiedendo che ci sia una chiamata diretta e semplice. Fenucci si è sfogato in modo diretto, sottolineando la frustrazione per come vengono gestiti alcuni episodi, e ha chiesto che si torni a decisioni più immediate e trasparenti. La sua voce si fa sentire in un momento di tensione, mentre i tifosi aspettano risposte chiare sui controlli arbitrali.

Nkunku svela: «Mai pensato di andar via dal Milan, il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Vi racconto da dove nasce la mia esultanza» Juve, parla Ottolini: «Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo. Su Spalletti.» Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position. Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate! Rovinati i piani della Juventus? L’indiscrezione dall’Inghilterra non lascia dubbi Italia, niente stage? Gattuso porta gli Azzurri a cena! La mossa del ct in vista dei playoff: e occhio ai possibili convocati Delio Rossi presenta Bologna Lazio: «Partita equilibrata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, Fenucci contro la deriva del VAR: «Serve la chiamata». Lo sfogo dell’ad rossoblù Approfondimenti su Bologna Fenucci A cosa serve il VAR? Chiamata ‘folle’ in Milan-Lazio. E ‘contro’ i rossoneri non è la prima volta Ravanelli si sfoga: «Siamo alla deriva del Var. I giocatori possono barare in campo. Alla Juve serve Osimhen» Ravanelli si sfoga contro il VAR, accusando i giocatori di approfittarne e mettere in discussione il sistema. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bologna Fenucci Argomenti discussi: Stadio di Bologna, parla Fenucci: Servono investitori o un nuovo impianto. Ma tempi rapidi; Fenucci, il Dall'Ara e un nuovo stadio a Bologna: Tutto deve partire dal Comune, noi disponibili a investire 100 milioni ma i tempi devono essere rapidi; CALCIO: Bologna, Fenucci serra i ranghi, Ritroviamo compattezza | VIDEO; Capitolo stadio, Fenucci: Noi disponibili a metterci 100 milioni, ma servono altri interventi. Bologna, Fenucci verso la Lazio: Siamo i detentori della Coppa Italia, vogliamo vincereGiorno di presentazioni in casa Bologna, che presto accoglierà la Lazio al Dall'Ara per i quarti di Coppa Italia. In sala stampa, presso il centro tecnico Niccolò Galli, ... lalaziosiamonoi.it Bologna, Fenucci: Immobile? Meglio separarsi per entrambi. Non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e LucumiLe parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a margine della conferenza stampa di presentazione di Sohm e Helland ... gianlucadimarzio.com BOLOGNA - Fenucci: "Non siamo vicini ai rinnovi di Orsolini e Lucumì" ift.tt/mP1k48U x.com Andiamo a vedere insieme il riassunto delle notizie odierne in casa Bologna: dall'analisi del giorno dopo di Bologna-Parma alle voci di Sohm, Helland e Fenucci, ma soprattutto il ricordo di Niccolò Galli facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.