Toni a Prime | L’Inter ha bisogno di una vittoria contro una big Nel derby ha fatto una gran partita

Inter News 24 Toni, ex attaccante e ora commentatore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video prima di Atletico Madrid-Inter. Toni ha analizzato le caratteristiche dell’ Atletico Madrid, sottolineando come la squadra di Simeone sia cambiata nel corso degli anni. Se in passato i colchoneros erano noti per la loro solidità difensiva, ora hanno trovato maggiore equilibrio, segnando di più ma subendo anche più gol. Questa caratteristica potrebbe essere un’opportunità per l’Inter di approfittare delle vulnerabilità difensive dell’Atletico. SOFFERENZE IN CAMPO – «L’Atletico è una squadra cambiata rispetto al passato, ora subisce più gol ma segna anche molto di più. 🔗 Leggi su Internews24.com

