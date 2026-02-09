Femminicidio di Zoe Trinchero la confessione di Alex Manna | Abbiamo discusso le ho dato un pugno forse più pugni io facevo boxe Non so perché

Questa mattina, Alex Manna ha confessato davanti agli investigatori di aver avuto una discussione con Zoe Trinchero. Secondo la sua versione, le avrebbe dato uno o più pugni, anche perché lui fa boxe. Non ha saputo spiegare il motivo dello scontro. La ragazza è stata trovata morta, con segni di violenza e un possibile strangolamento. Ora si attende l’autopsia per capire se fosse ancora viva quando l’hanno lasciata nel ruscello.

La ragazza sarebbe stata picchiata, poi strangolata. E non si sa ancora se, quando è stata lasciata nel ruscello, fosse ancora viva: lo stabilirà l’autopsia, che sancirà se avrebbe potuto salvarsi, se qualcuno avesse chiamato immediatamente i soccorsi. Ai carabinieri e al pubblico ministero, Alex Manna avrebbe raccontato così l’aggressione: «Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l’ho buttata giù nel canale, l’ho solo lasciata cadere». Il giovane è detenuto nel carcere di Alessandria, in attesa della convalida dell’arresto. La sua legale, Patrizia Gambino, lo incontrerà nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

