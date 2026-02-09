Femminicidio di Zoe Trinchero la confessione di Alex Manna | Abbiamo discusso le ho dato un pugno forse più pugni io facevo boxe Non so perché

Questa mattina, Alex Manna ha confessato davanti agli investigatori di aver avuto una discussione con Zoe Trinchero. Secondo la sua versione, le avrebbe dato uno o più pugni, anche perché lui fa boxe. Non ha saputo spiegare il motivo dello scontro. La ragazza è stata trovata morta, con segni di violenza e un possibile strangolamento. Ora si attende l’autopsia per capire se fosse ancora viva quando l’hanno lasciata nel ruscello.

La ragazza sarebbe stata picchiata, poi strangolata. E non si sa ancora se, quando è stata lasciata nel ruscello, fosse ancora viva: lo stabilirà l’autopsia, che sancirà se avrebbe potuto salvarsi, se qualcuno avesse chiamato immediatamente i soccorsi. Ai carabinieri e al pubblico ministero, Alex Manna avrebbe raccontato così l’aggressione: «Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l’ho buttata giù nel canale, l’ho solo lasciata cadere». Il giovane è detenuto nel carcere di Alessandria, in attesa della convalida dell’arresto. La sua legale, Patrizia Gambino, lo incontrerà nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La confessione di Alex Manna, assassino di Zoe Trinchero: "L'ho presa a pugni, facevo boxe"

Da Nizza Monferrato arriva la confessione choc di Alex Manna, l'uomo che ha ucciso Zoe Trinchero.

"Le ho dato un pugno o forse di più, non so perché". La confessione choc di Alex Manna e le ultime ore di Zoe

Roma, 8 febbraio 2026 – Alex Manna confessa di aver colpito Zoe durante un litigio.

Zoe Trinchero, la confessione di Manna: L'ho presa a pugni non so perché - 1Mattina News 09/02/26

Video Zoe Trinchero, la confessione di Manna: L'ho presa a pugni non so perché - 1Mattina News 09/02/26

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Argomenti discussi: Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perché; Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Alex Manna: Era ossessivo e aggressivo; Il femminicidio di Zoe Trinchero. Le indiscrezioni sulla confessione di Manna; Il femminicidio di Nizza Monferrato: Zoe Trinchero, il bar, il sogno di essere psicologa, il mare. L'ex di Alex Manna: Quella notte mi ha chiamato.

Femminicidio di Zoe Trinchero: forse poteva salvarsi. Manna: L'ho presa a pugni non so perché
I dettagli terribili dell'omicidio dalla confessione del 20enne: L'ho lasciata cadere nel fiume, Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe

Femminicidio Zoe Trinchero, l'ex di Manna: Con me era geloso e ossessivo. Una volta ha perso la pazienza distruggendo i vetri della stanza
Nicole, 19 anni, migliore amica di Zoe ed ex del ragazzo. È lei a descrivere un profilo ossessivo e possessivo, fatto di gelosia e scatti d'ira

