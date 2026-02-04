Sul mercato dell’European Film Market si fa largo un nuovo progetto che promette suspense:

Il mercato dell'European Film Market (EFM) si scalda con l'annuncio di uno dei progetti più intriganti della stagione: Soon You Will Be Gone And Possibly Eaten. Il film vedrà come protagonista la stella nascente Sophie Wilde, reduce dai successi di Talk To Me e Babygirl, confermandosi come uno dei volti più richiesti del cinema di genere contemporaneo. Dietro la macchina da presa ci sarà Egor Abramenko, già acclamato per lo sci-fi Sputnik, mentre la sceneggiatura è affidata alla rodata coppia Luke Piotrowski e Ben Collins ( Hellraiser, The Night House ). La trama di Soon You Will Be Goon And Possibly Eaten, basata su un racconto breve di Nick Antosca (creatore della nuova serie Cape Fear con Javier Bardem), segue Rob e Sabile, una giovane coppia di promessi sposi che sceglie un isolato resort di montagna per celebrare le proprie nozze.

© Universalmovies.it - Soon You Will Be Gone | Sophie Wilde protagonista del nuovo sci-fi thriller degli autori di “The Night House”

Approfondimenti su European Film Market

Glen Powell torna sul grande schermo in un nuovo film di fantascienza, ancora avvolto nel massimo riserbo sulla trama.

Ultime notizie su European Film Market

