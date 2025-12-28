Ravaglia di nuovo protagonista in negativo del Bologna regala l’1-1 al Sassuolo | rossoblù ora settimi

Nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, il risultato finale è di 1-1. Ravaglia, protagonista in negativo, ha contribuito al pareggio dei neroverdi, che consolidano così la loro posizione in classifica. Per il Bologna, Fabbian ha aperto le marcature, mentre Muharemovic ha trovato il pareggio. La partita ha evidenziato alcune criticità per i rossoblù, ora settimi in classifica.

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo termina 1-1. Per gli uomini di Italiano a segno Fabbian; Muharemovic la pareggia. Bologna-Sassuolo termina 1-1. Prestazione di personalità da parte dei neroverdi, mentre i rossoblù non riescono a penetrare più di tanto la difesa della squadra di Fabio Grosso. Al 31esimo Idzes e Cande salvano sulla linea di porta un tiro di Dallinga, evitando l’1-0 rossoblù. Rete che però arriva per i padroni di casa al 47esimo, quando Zortea serve Fabbian in area di rigore e il tiro del centrocampista viene deviato da Muharemovic, mandando fuori tempo il portiere Muric. Fabbian non segnava dallo scorso 16 marzo in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ravaglia di nuovo protagonista in negativo del Bologna, regala l’1-1 al Sassuolo: rossoblù ora settimi Leggi anche: Bologna, chiavi della porta a Ravaglia. La situazione in casa rossoblu è chiara Leggi anche: Bologna-Parma 2-1, Castro regala i quarti ai rossoblù Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ravaglia in lacrime al termine di Napoli-Bologna, Italiano lo consola: Ha fatto grandi cose in semifinale: mi dispiace perché ha questi colori tatuati addosso; Bologna, la Supercoppa conferma un dato negativo per Ravaglia; Bologna, Italiano analizza la sconfitta di Supercoppa col Napoli: Hanno meritato loro, ne usciamo a testa alta. Bologna, la Supercoppa conferma un dato negativo per Ravaglia - Merito al Napoli ha dominato buona parte della partita, riuscendo a chiudere sul risultato di 2- fantacalcio.it

Ravaglia in lacrime dopo la finale di Supercoppa contro il Napoli: non smette di pensare all’errore che ha propiziato il 2-0. Italiano lo difende e lo consola. Le immagini: https://fanpa.ge/fyiZH facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.