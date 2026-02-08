Chi è Alex Manna autore dell' omicidio di Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato Possessivo e ossessivo

L’ex fidanzata di Alex Manna, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, racconta che il ragazzo era ossessivo e possessivo. La donna ha descritto Manna come una persona difficile, che controllava ogni suo movimento. La polizia ha trovato l’uomo ancora sconvolto, mentre si cerca di capire cosa abbia portato a un gesto così violento. La vicenda sta scuotendo la comunità, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Alex Manna è “ossessivo e possessivo” e quella con Zoe Trinchero era “una semplice conoscenza, nulla di più”. Con queste parole Nicole, amica della 17enne uccisa a Nizza Monferrato, rimette ordine tra le tante biografie non autorizzate uscite sin dal primo lancio di stampa sulla tragedia. Si è detto e scritto, infatti, che tra la vittima e il reo confesso vi fosse un precedente sentimentale. Ciò non è vero, sostiene Nicole, che è stata la fidanzata del 19enne arrestato. Alex Manna era “ossessivo e possessivo” Domenica 8 febbraio Repubblica ha raggiunto Nicole, giovane amica di Zoe Trinchero ed ex fidanzata di Alex Manna, reo confesso del femminicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere». é quanto avrebbe detto nella sua confessione Alex Manna, il ventenne che ha ucciso Zoe Trinchero facebook

Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com