Chi è Alex Manna autore dell' omicidio di Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato Possessivo e ossessivo

L’ex fidanzata di Alex Manna, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, racconta che il ragazzo era ossessivo e possessivo. La donna ha descritto Manna come una persona difficile, che controllava ogni suo movimento. La polizia ha trovato l’uomo ancora sconvolto, mentre si cerca di capire cosa abbia portato a un gesto così violento. La vicenda sta scuotendo la comunità, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Alex Manna è “ossessivo e possessivo” e quella con Zoe Trinchero era “una semplice conoscenza, nulla di più”. Con queste parole Nicole, amica della 17enne uccisa a Nizza Monferrato, rimette ordine tra le tante biografie non autorizzate uscite sin dal primo lancio di stampa sulla tragedia. Si è detto e scritto, infatti, che tra la vittima e il reo confesso vi fosse un precedente sentimentale. Ciò non è vero, sostiene Nicole, che è stata la fidanzata del 19enne arrestato. Alex Manna era “ossessivo e possessivo” Domenica 8 febbraio Repubblica ha raggiunto Nicole, giovane amica di Zoe Trinchero ed ex fidanzata di Alex Manna, reo confesso del femminicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

