Federico Zampaglione | Il successo ti rovina io volevo smettere di fare album Il vero artista? Non pensa a TikTok

Federico Zampaglione spiega che il successo non gli è mai piaciuto. In un'intervista a Fanpage, il cantante dice che l'ultimo album,

Federico Zampaglione ha raccontato nell'intervista a Fanpage l'ultimo album dei Tiromancino, "Quando meno me lo aspetto": "Quest'album l'ho fatto per hobby, tra un film e un altro. Avevo giurato che non avrei fatto più dischi" ha detto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Federico Zampaglione, il nuovo album di Tiromancino e la riflessione sulla musica

