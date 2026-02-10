Federico Zampaglione | Il successo ti rovina io volevo smettere di fare album Il vero artista? Non pensa a TikTok

Federico Zampaglione spiega che il successo non gli è mai piaciuto. In un'intervista a Fanpage, il cantante dice che l'ultimo album,

Federico Zampaglione ha raccontato nell'intervista a Fanpage l'ultimo album dei Tiromancino, "Quando meno me lo aspetto": "Quest'album l'ho fatto per hobby, tra un film e un altro. Avevo giurato che non avrei fatto più dischi" ha detto.🔗 Leggi su Fanpage.it

I Tiromancino tornano con un nuovo album intitolato

Federico Zampaglione torna sulla scena con un nuovo album, “Quando meno me lo aspetto”.

