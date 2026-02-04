Federico Zampaglione | Due anni fa ho visto la morte in faccia Sanremo mi mette ansia non riesco ad andarci

Federico Zampaglione rivela che due anni fa ha affrontato un grave problema di salute che gli ha fatto vedere la vita sotto una luce diversa. Il cantautore, che torna con il nuovo album Quando meno me lo aspetto, confessa di aver visto la morte in faccia e di sentirsi ancora ansioso all’idea di andare a Sanremo, evento che gli provoca grande tensione.

