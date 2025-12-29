Federico Pellegrino si è classificato decimo nella 10 km in tecnica classica a Dobbiaco, seconda tappa del Tour de Ski 2025-2026. L’atleta ha dichiarato di essere in buona condizione, che si è sviluppata da metà novembre. La sua prestazione testimonia un passo avanti nel percorso di preparazione agonistica in vista delle prossime competizioni.

Federico Pellegrino ha chiuso in decima posizione la 10 chilometri in tecnica classica con partenza a intervalli di Dobbiaco, valevole come seconda gara del Tour de Ski 2025-2026. L’esperto fondista valdostano aveva cominciato la ventesima edizione della kermesse con una dodicesima piazza nella sprint a skating di ieri e occupa attualmente l’ottavo posto nella classifica generale della manifestazione con un gap di 19 secondi dalla zona podio. “ È un buon risultato, negli ultimi anni in classico mi mantengo costantemente tra i migliori 15 e quindi sono soddisfatto. Oggi le condizioni erano ancora facili, quindi chi ha forza sa esprimersi meglio ed io sono contento di essere davanti “, il commento di Pellegrino ai microfoni della FISI dopo la competizione odierna in cui ha rimediato un distacco di 42 secondi dal vincitore norvegese Mattis Stenshagen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino: “Sono contento di essere davanti. La condizione c’è da metà novembre”

