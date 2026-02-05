Ponte sullo Stretto decreto Sicurezza e parità salariale | la conferenza stampa con Nordio e Piantedosi

In una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, Nordio e Piantedosi hanno spiegato le prossime mosse del governo. Si è parlato del progetto sul Ponte sullo Stretto, ma anche delle novità sul decreto Sicurezza e sulla parità salariale. I due ministri hanno risposto alle domande dei giornalisti, senza perdere tempo. La discussione è stata diretta e chiarissima, senza giri di parole.

Sulle liste d’attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha ‘bombardato’ la sanità Rave, naufragio di Cutro, baby gang di Caivano, “ecoterroristi”, coltelli e scontri di Torino: così la destra usa la cronaca per fare decreti Sicurezza, nel dl c’è il fermo preventivo: ma il pm potrà annullarlo. Scudo penale agli agenti, carcere per chi porta coltelli Referendum, come va la rimonta del No: il sondaggio di Porta a Porta. Il partito di Vannacci stimato all’1,6% Nordio e la riunione segreta sulle riforme della giustizia. La linea del ministro: non indisporre i giudici, tutto rimandato a dopo il referendum Sicurezza, nel dl c’è il fermo preventivo: ma il pm potrà annullarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, decreto Sicurezza e parità salariale: la conferenza stampa con Nordio e Piantedosi Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto Approvato decreto Ponte sullo Stretto Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il Ponte sullo Stretto. Ponte sullo Stretto, Corte dei conti boccia decreto Mit-società: "incompatibile con norme Ue" La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Mit relativo al ponte sullo Stretto, ritenendolo incompatibile con le norme europee sulle modifiche contrattuali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto Argomenti discussi: Lo schema di decreto-legge per il Ponte sullo Stretto e le infrastrutture strategiche; L’idea del governo per limitare i controlli della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto; Ponte sullo Stretto, Ciucci non sarà commissario: saltano i limiti alla Corte dei Conti; Ponte sullo Stretto, saltano i paletti ai controlli della Corte dei conti. Ponte sullo Stretto: il Consiglio dei ministri ha approvato il decretoVia libera del CDM al decreto legge volto a superare i rilievi della Corte dei Conti. Sparisce le figura del super-commissario. rainews.it Ponte sullo Stretto, via libera al decreto: tutti i dettagliDopo il confronto con Mattarella arrivano le modifiche: niente più scudo sulla responsabilità contabile e più compiti a Mit che dovrà rivedere il piano economico-finanziario dell'opera ... ilgiornale.it Ponte sullo Stretto, Cdm approva decreto Via libera anche alle misure su commissari straordinari e concessioni facebook Ponte sullo Stretto, saltano i paletti ai controlli della Corte dei conti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.