FC 26 SBC Yan Diomande | La Freccia della Bundesliga per le tue Stelle del Futuro
Yan Diomande, esterno del Wolfsburg, si distingue nel programma Future Stars con una carta da 88 GEN. La sua velocità e versatilità lo rendono uno dei giocatori più interessanti tra le promesse della Bundesliga.
Il programma Future Stars si arricchisce con una nuova sfida dedicata a Yan Diomande. L’esterno ivoriano del Wolfsburg riceve una carta da 88 GEN che fa della velocità e della duttilità tattica i suoi punti di forza, candidandosi come uno dei jolly offensivi più interessanti di questa promozione. Analisi della Carta. Diomande è un giocatore estremamente rapido ( 92 Velocità ) e tecnico ( 90 Dribbling e 90 Passaggio ), capace di spaccare le difese sia partendo largo che agendo centralmente. Ruoli PLUS PLUS (++): EDES: Ala o Attaccante Interno (Perfetto per il 4-4-2 o 4-2-3-1).. AS: Ala pura.. ATT: Torre (Un ruolo insolito per la sua velocità, ideale per cross sul secondo palo). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
