FC 26 SBC Seydou Doumbia Eroi Stelle del Futuro | Il Ritorno del Re della Velocità

La voce corre veloce tra i tifosi: Seydou Doumbia è tornato a calcare i campi di Ultimate Team. Dopo aver lasciato il mondo del calcio, l’attaccante ivoriano, noto come il “Re della Velocità”, ha deciso di riaccendere il suo nome nel gioco. I fan si preparano a rivivere le emozioni di un tempo, tra ricordi e attese, con la speranza di rivedere ancora quelle sue accelerazioni da record.

Preparate i fazzoletti per la nostalgia: uno dei giocatori più iconici della storia di Ultimate Team è tornato. Seydou Doumbia riceve una versione Eroe Stelle del Futuro da 89 GEN che celebra i fasti del passato con statistiche aggiornate al meta attuale. Se hai giocato ai vecchi FIFA, sai già che questa carta è sinonimo di una sola cosa: terrore puro per le difese avversarie. Analisi della Carta: "Catch me if you can". Doumbia non ha perso il vizio. La sua caratteristica principale rimane la velocità devastante, ma questa versione speciale aggiunge una fisicità e una finalizzazione da top player.

