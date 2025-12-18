FC 26 Nuova Evoluzione | Cannonata – Il Terrore dei Portieri Thunder It In

Scopri la nuova evoluzione di FC 26: Cannonata – Il Terrore dei Portieri. In questa sfida di 21 giorni, metti alla prova la tua potenza di tiro dalla distanza e domina il campo con conclusioni devastanti. Preparati a sorprendere i portieri e a portare il tuo gioco al livello successivo con questa sfida adrenalinica e coinvolgente.

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Cannonata – Il Terrore dei Portieri (Thunder It In) È disponibile l'Evoluzione "Cannonata" (21 giorni), una sfida focalizzata interamente sul tiro dalla distanza e sulla potenza di conclusione. È l'EVO ideale per quei giocatori tecnici che hanno bisogno di quel boost finale per diventare letali fuori dall'area di rigore. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte totali.. Requisiti: * No portieri. GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10. I Miglioramenti Totali (Focus Tiro e Potenza). Questa Evoluzione porta le statistiche di tiro a livelli d'élite, toccando il tetto del 90 in Potenza e Tiri da lontano. Miglioramento Statistica MAX Raggiungibile +15 Tiri Distanza Max 90 +15 Potenza Tiro Max 90 +10 Tiri al Volo Max 88 +10 Posizionamento Attacco Max 88 +8 Reattività Max 86 +8 Freddezza Max 86 +1 Stile di gioco Tiro potente Max 6 stili Le Sfide da Completare (3 Livelli Rapidissimi).

