Mercato Milan Loftus-Cheek può partire | ecco chi lo vuole e perché lui ci vuole andare

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, potrebbe lasciare il club nella sessione invernale di calciomercato. Diversi club di Serie A sono interessati a lui, mentre il giocatore sembra desideroso di trasferirsi altrove. Ecco le motivazioni e le squadre coinvolte nella possibile cessione del centrocampista ex Chelsea.

mercato milan loftus cheek pu242 partire ecco chi lo vuole e perch233 lui ci vuole andare

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, Loftus-Cheek può partire: ecco chi lo vuole e perché lui ci vuole andare

Ruben Loftus-Cheek, classe 1996, potrebbe lasciare il Milan di Massimiliano Allegri nella sessione invernale di calciomercato: ecco chi cerca il centrocampista inglese ex Chelsea nel campionato di Serie A e la volontà del giocatore. Pianetamilan.it

MILAN, LOFTUS-CHEEK alle visite mediche ?????? | #Shorts

Video MILAN, LOFTUS-CHEEK alle visite mediche ?????? | #Shorts

mercato milan loftus cheekMercato, Loftus-Cheek apre al trasferimento alla Lazio - Con il mercato alle porte, la Lazio già ha in mente le prime strategie per non farsi trovare impreparata,  in attesa anche della ... laziopress.it

mercato milan loftus cheekMercato Milan, clamoroso intreccio con la Lazio in vista di gennaio: Loftus-Cheek in biancoceleste e Gila a Milanello? Ultime - Mercato Milan, clamoroso intreccio con la Lazio in vista di gennaio: Loftus- milannews24.com