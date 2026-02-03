Il ministro dell’Interno ha definito la manifestazione a Torino come una strategia eversiva contro lo Stato. Durante l’informativa alla Camera, Piantedosi ha avvertito che chi si unisce agli antagonisti rischia di ottenere impunità. Ha annunciato possibili misure come il fermo di polizia e maggiori tutele per agenti e cittadini. Le autorità stanno valutando come intervenire per evitare che la situazione degeneri.

«Siamo di fronte a una strategia che mira a innalzare il livello dello scontro con le istituzioni e che, attraverso i disordini e la violenza, punta a compattare la galassia anarco-antagonista e a galvanizzarne gli aderenti». Con queste parole il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è intervenuto alla Camera illustrando l’informativa del Viminale sui fatti avvenuti a Torino il 31 gennaio. Secondo Piantedosi, il quadro che emerge «consente di dire che stiamo registrando un innalzamento del livello dello scontro che, per certi versi e pur con varianti, richiama dinamiche squadristiche e terroristiche che hanno caratterizzato alcune fasi del nostro passato». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Piantedosi: «A Torino strategia eversiva contro lo Stato. Chi sfila con gli antagonisti offre prospettive di impunità»

Approfondimenti su Piantedosi Torino

Il ministro dell’Interno, Piantedosi, torna a parlare alla Camera dopo gli scontri di sabato a Torino.

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha definito “eversiva” la strategia di alcuni gruppi a Torino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piantedosi Torino

Argomenti discussi: Torino, l’obiettivo di Meloni sono le opposizioni: accostarle alle violenze; Il governo pronto alla stretta con scudo e fermi preventivi ma è tensione sul decreto; Askatasuna, Piantedosi: Basta terrorismo urbano. Serve il fermo preventivo per isolare i violenti; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori.

Scontri a Torino, Piantedosi: «108 feriti tra agenti, 27 fermi. Livello di scontro richiama dinamiche terroristiche». Decreto sicurezza, rinvio tecnico di 24 oreDecreto sicurezza. «Per la Lega è fondamentale un pacchetto sicurezza che garantisca i cittadini perbene e le Forze dell’Ordine. Tra le misure ... ilgazzettino.it

Torino, l’informativa di Piantedosi: «Strategia di eversione». Attacca l’opposizione che avrebbe «offerto impunità»Il ministro era alla Camera ha detto che il governo non ha compresso il diritto di manifestare, ha difeso il nuovo decreto Sicurezza e attaccato pesantemente chi ha partecipato alla manifestazione, co ... editorialedomani.it

Corriere della Sera. . Informativa urgente del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sugli scontri avvenuti a Torino durante il corteo pro Askatasuna - facebook.com facebook

#Tg2000, #3febbraio 2026 – ore 12 #DecretoSicurezza #Piantedosi #Askatasuna #Torino #Niscemi #Ucraina #Rutte #Kiev #Russia #Iran #Trump #Vigonza #SprecoAlimentare #Prenestina #PapaLeoneXIV #Tv2000 @tg2000it x.com