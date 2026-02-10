FarWest dagli scontri di Torino e Milano ai cimiteri di Roma

Questa sera, Rai 3 trasmette un nuovo episodio di FarWest con Salvo Sottile. Il giornalista torna a parlare di scontri tra bande a Torino e Milano, e si sofferma anche sui problemi nei cimiteri di Roma. Il programma promette di approfondire fatti recenti e di portare in tv le storie di chi vive e lavora in queste zone.

Salvo Sottile torna questa sera, martedì 10 febbraio, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 10 febbraio 2026. La nuova puntata parte dalla manifestazione dei gruppi antagonisti di sinistra contro le Olimpiadi Invernali. A una settimana dagli scontri di Torino, durante il corteo per il centro sociale Askatasuna, cinquemila persone hanno sfilato a Milano, unite nella protesta contro la presenza dell'ICE e contro i grandi eventi in città; le telecamere di FarWest le hanno seguite fino agli scontri scoppiati nel quartiere Corvetto.

