Scontri al corteo di Askatasuna a Torino | video shock di un poliziotto aggredito e picchiato dagli antagonisti

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni antagonisti hanno aggredito un poliziotto. Sul video si vede chiaramente il momento in cui il poliziotto viene picchiato e preso di mira dagli agitatori. Salvini commenta la situazione dicendo che per questi gruppi il carcere non basta. La tensione resta alta tra le forze dell’ordine e i manifestanti.

Durante gli scontri tra antagonisti e polizia durante la manifestazione per Askatasuna a Torino, un agente è stato circondato e aggredito da almeno 10 persone a volto coperto. In un video pubblicato dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito, si vede l’agente picchiato selvaggiamente e preso a calci. Il video shock dell'agente aggredito Il video pubblicato da Stefano Esposito Gli scontri a Torino Il commento si Salvini: "Immagini bestiali" Il video shock dell’agente aggredito Erano in dieci contro uno e qualcuno aveva persino un martello. Il video pubblicato dall’ex senatore del Pd, Stefano Esposito, è impressionante e brutale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Una nuova notte di tensione a Torino, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo.

