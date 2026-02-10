Fare la pace Un anno in Italia lontano dalla guerra

Questa settimana si apre con due progetti di educazione alla pace in Italia, rivolti a giovani ucraini coinvolti nel conflitto con la Russia. Sono iniziative che cercano di portare un messaggio di speranza e di ricostruzione in un momento difficile. La coordinatrice Giordana Francia ha spiegato come queste esperienze vogliano aiutare i ragazzi a vivere un anno lontano dalla guerra, offrendo loro uno spazio di dialogo e di apprendimento. Le attività sono partite in diverse città italiane, dando a giovani provenienti dall’Ucraina la possibilità di confrontarsi e di ricostruire la

di Giordana Francia, coordinatrice Gruppo di lavoro ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile sul Goal 4 "Istruzione di qualità" – pubblicato il 22 gennaio 2026 Cominciamo questa prima uscita di "Fare la pace" con due esperienze di educazione alla pace realizzate in Italia coinvolgendo ragazze e ragazzi provenienti dall'Ucraina, in guerra con la Russia. Entrambe le esperienze utilizzano la mobilità internazionale per un'educazione alla pace fondata sull'incontro diretto. Ciò deve avvenire in spazi sicuri di conoscenza e apprendimento, di dialogo e ascolto reciproco: spazi di accoglienza e convivenza.

