Mattarella | ' pace non è fare guerra e imporre proprie condizioni Italia e Ue a fianco Ucraina'

Il presidente Mattarella sottolinea il pieno sostegno di Italia e Unione Europea all'Ucraina, evidenziando che la pace non si ottiene con la guerra o imponendo condizioni. L'obiettivo è una soluzione equa e duratura, nel rispetto del diritto internazionale e della sovranità ucraina.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "L'Europa e l'Italia restano saldamente al fianco dell'Ucraina e del suo popolo, con l'obiettivo di una pace equa, giusta, duratura, rispettosa del diritto internazionale, dell'indipendenza, della sovranità, dell'integrità territoriale, della sicurezza ucraine". Mentre si continua a discutere sulle varie ipotesi per fermare la guerra in Ucraina, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ribadisce quali debbano essere i paletti imprescindibili per poter porre fine al conflitto. L'occasione è il tradizionale incontro al Quirinale con il corpo diplomatico accreditato in Italia per lo scambio di auguri di fine anno.

