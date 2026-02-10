Fantasie menzogne notizie non verificate | la grande affidabilità e autorevolezza di Striscia la Notizia

La battaglia tra il programma di Canale 5 e chi ha diffuso fake news si fa sempre più accesa. Mentre in tv si costruivano casi con montaggi e menzogne, le verifiche legali e le denunce raccontano un’altra realtà. Tra screenshot falsi, hackeraggi e ritorsioni, emerge come la verità si difenda con prove concrete e azioni legali, non con chiacchiere o Fake news.

Life&People.it Di fronte ad un attacco mediatico coordinato, la verità non si grida: si documenta. Mentre il tribunale televisivo di Striscia la Notizia costruiva un caso basato su menzogne, fake news mezze verità e montaggi suggestivi, la realtà dei fatti — cristallizzata in querele, perizie informatiche ed esposti al Garante Privacy — racconta una storia di alcuni screenshot falsi contraffatti, hackeraggi e ritorsioni professionali montate a regola d'arte per vendetta ed invidia. In questo secondo approfondimento, analizzeremo punto per punto le falle di una narrazione volta unicamente alla satira senza fonti di prova autorevoli e distruzione della dignità personale e professionale del Direttore Enrico Sanchi.

