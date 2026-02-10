Fantasie menzogne notizie non verificate | la Charlotte nazionale e Striscia la Notizia

In un caso che sta facendo discutere, la verità sulla vicenda Charlotte è stata nascosta dietro un turbine di menzogne e fake news. Mentre Striscia la Notizia costruiva un servizio basato su montaggi e informazioni non verificate, i fatti reali emergono grazie a querele, perizie informatiche e esposti al Garante Privacy. La realtà dei fatti rivela che tutto parte da screenshot falsi, hackeraggi e ritorsioni tra professionisti, montati con precisione per vendetta e invidia.

Life&People.it Di fronte ad un attacco mediatico coordinato, la verità non si grida: si documenta. Mentre il tribunale televisivo di Striscia la Notizia costruiva un caso basato su menzogne, fake news mezze verità e montaggi suggestivi, la realtà dei fatti — cristallizzata in querele, perizie informatiche ed esposti al Garante Privacy — racconta una storia di alcuni screenshot falsi contraffatti, hackeraggi e ritorsioni professionali montate a regola d'arte per vendetta ed invidia. In questo secondo approfondimento, analizzeremo punto per punto le falle di una narrazione volta unicamente alla satira senza fonti di prova autorevoli e distruzione della dignità personale e professionale del Direttore Enrico Sanchi.

