Fantasie menzogne fake non verificate | la Charlotte nazionale e Striscia la Notizia

La storia si svolge tra attacchi mediatici e azioni legali. Mentre Striscia la Notizia costruisce un caso su fake news e montaggi, la realtà emerge dai documenti ufficiali e dalle perizie informatiche. Screenshot falsi, hackeraggi e vendette professionali si intrecciano in una vicenda complicata, dove la verità si cerca di ricostruire tra querele e denunce formali.

Life&People.it Di fronte ad un attacco mediatico coordinato, la verità non si grida: si documenta. Mentre il tribunale televisivo di Striscia la Notizia costruiva un caso basato su menzogne, fake news mezze verità e montaggi suggestivi, la realtà dei fatti — cristallizzata in querele, perizie informatiche ed esposti al Garante Privacy — racconta una storia di alcuni screenshot falsi contraffatti, hackeraggi e ritorsioni professionali montate a regola d'arte per vendetta ed invidia. In questo secondo approfondimento, analizzeremo punto per punto le falle di una narrazione volta unicamente alla satira senza fonti di prova autorevoli e distruzione della dignità personale e professionale del Direttore Enrico Sanchi.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Approfondimenti su Striscia la Notizia Fantasie, bugie, fake non verificate dalla Charlotte nazionale e Striscia Notizia La trasmissione di Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio pieno di bugie e fake news, senza verificarle.

