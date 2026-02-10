Fantasie bugie fake non verificate dalla Charlotte nazionale e Striscia Notizia

La trasmissione di Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio pieno di bugie e fake news, senza verificarle. Mentre il programma costruiva un caso basato su montaggi e mezze verità, la realtà si sta rivelando molto diversa. Documenti, perizie e denunce mostrano come alcuni screenshot siano stati contraffatti e come hackeraggi e ritorsioni abbiano complicato la vicenda. La verità sta emergendo lentamente, lontano dal clamore mediatico.

Life&People.it Di fronte ad un attacco mediatico coordinato, la verità non si grida: si documenta. Mentre il tribunale televisivo di Striscia la Notizia costruiva un caso basato su menzogne, fake news mezze verità e montaggi suggestivi, la realtà dei fatti — cristallizzata in querele, perizie informatiche ed esposti al Garante Privacy — racconta una storia di alcuni screenshot falsi contraffatti, hackeraggi e ritorsioni professionali montate a regola d’arte per vendetta ed invidia. In questo secondo approfondimento, analizzeremo punto per punto le falle di una narrazione volta unicamente alla satira senza fonti di prova autorevoli e distruzione della dignità personale e professionale del Direttore Enrico Sanchi.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Approfondimenti su Striscia Notizia Vittorio Brumotti scomparso dalla tv dopo Striscia la notizia, dove lavora oggi Dopo la conclusione della sua collaborazione con Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti ha fatto parlare di sé per la sua assenza dalla televisione. “Striscia la notizia” è in prova Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Telemia. . Chi ha spinto in mare il cameraman di Striscia la notizia Il pescatore di Cirò smentisce in diretta tv - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.