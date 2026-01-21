Per mesi non si è saputo se sarebbe tornato in onda, ora è stato annunciato che tornerà il 22 gennaio in prima serata e per sole cinque puntate Striscia la notizia è stato per più di trent’anni uno dei programmi più riconoscibili e seguiti della televisione italiana. Fino a giugno 2025 veniva trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato, nella fascia oraria che viene dopo il telegiornale e prima della prima serata, il cosiddetto access prime time. Come sempre si era interrotto per la pausa estiva e il suo rientro era previsto per ottobre, ma è stato più volte rimandato. Solo da pochi giorni è stato annunciato ufficialmente che tornerà giovedì 22 gennaio, in un formato però diverso dal solito: con un’edizione speciale da cinque puntate in prima serata, trasmesse una volta a settimana per cinque settimane. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - “Striscia la notizia” è in prova

Leggi anche: Striscia la notizia compie 37 anni: «Finché c’è Striscia c’è speranza!»

Leggi anche: Iacchetti, da Striscia la notizia alla Striscia di Gaza con furore: sono un comico e posso dire quello che voglio. Ma il web lo fa a pezzi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

VAZ A STRISCIA LA NOTIZIA!!

Argomenti discussi: Striscia la Notizia torna giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5; Striscia la notizia torna il giovedì come varietà di prima serata; Striscia la Notizia su Canale 5 il 22 gennaio dopo 8 mesi, Mediaset sblocca Greggio e Iacchetti per 5 serate; Torna 'Striscia la notizia', in onda dal 22 gennaio: al timone Greggio e Iacchetti.

Striscia la notizia è in provaPer mesi non si è saputo se sarebbe tornato in onda, ora è stato annunciato che tornerà il 22 gennaio in prima serata e per sole cinque puntate ... ilpost.it

Ezio Greggio entusiasta della prima serata: È uno sviluppo naturale per Striscia la NotiziaAl suo fianco, come sempre, Enzo Iacchetti, con cui Greggio condivide un percorso professionale lunghissimo, iniziato ben prima di Striscia. Un sodalizio che affonda le radici nella storia della ... comingsoon.it

"Siamo euforici, è come se fossimo dei vecchi trentenni. Non c’è niente di uguale, a parte forse la scrivania" Enzo Iacchetti si prepara al debutto di Striscia la Notizia in prima serata, cosa ha raccontato ai nostri microfoni, emozioni, stati d'animo e tante sorprese facebook

Incredibile gaffe di Jornal Expresso: confuso Valentino Garavani con l’imitatore Dario Ballantini di Striscia #Striscialanotizia @DarioBallantini x.com