La vicenda della famiglia nel bosco, con i bambini ancora nella casa-famiglia di Vasto, non si chiude qui. La nonna si è fatta avanti, chiedendo di poter riaccompagnare i nipoti, sostenendo che i bambini stanno male e che dovrebbero essere affidati a loro. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Continua ancora a non esser chiusa definitivamente la vicenda della famiglia del bosco con i piccoli che rimangono, con la mamma, ancora nella casa-famiglia di Vasto. Ieri Pauline e Rachael Birmingham, nonna e zia materne dei piccoli, hanno incontrato i tre nipoti. Secondo quanto riporta Repubblica li hanno abbracciati, commosse, ascoltati e poi hanno giocato con le loro biciclette nel cortile della struttura. Pauline ha dichiarato a Repubblica le sue preoccupazioni: «I bambini sono diversi, sembrano turbati da quello che gli è accaduto. Si sono ammalati. No, non saranno più quelli di prima ». «Vogliamo portarli a Melbourne».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Famiglia Bosco

Una famiglia proveniente dall’Australia si è ritrovata nel bosco, dove ha incontrato la sorella e i nipoti.

La famiglia del bosco, con la zia e la nonna dei bambini, è arrivata in Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Famiglia Bosco

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Ostile e non imparziale nei nostri confronti; Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l'assistente sociale: Mancata imparzialità; Famiglia nel bosco, Garante per l'infanzia cambia tutto per l'allontanamento come misura eccezionale; Famiglia nel bosco, Terragni: La salute dei bambini al primo posto.

Famiglia nel bosco, la nonna: «I bambini stanno male, dateli a noi»Pauline, dopo averli incontrati a Vasto, esprime la sua preoccupazione: «Si sono ammalati. No, non saranno più quelli di prima» ... open.online

Famiglia nel bosco, l'appello della nonna sui bambini ammalati in casa famiglia: Dateli a noi, stanno maleDopo essere arrivate dall’ Australia, nella giornata di venerdì 6 febbraio la nonna e la zia dei bambini della famiglia nel bosco hanno incontrato i nipotini nella casa famiglia di Vasto, dove i ... virgilio.it

Ieri mattina Pauline e Rachael Birmingham, nonna e zia dei bambini del bosco (per parte di madre) hanno incontrato i tre nipoti nella casa famiglia di Vasto, dove i piccoli vivono dal 20 novembre scorso. Li hanno abbracciati, commosse, ascoltati e poi hanno facebook

FAMIGLIA NEL BOSCO: GLI PSICHIATRI ASL CHIEDONO IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Gli psichiatri della ASL Lanciano Vasto Chieti sono chiari: per il bene dei bambini della cosiddetta “Famiglia nel Bosco” è indispensabile ripristinare la continui x.com