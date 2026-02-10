Factbox-Hungary’s opposition Tisza party sets out policy plans ahead of April election
La principale opposizione in Ungheria, il partito Tisza, ha appena presentato il suo programma in vista delle elezioni del 12 aprile. Il leader Peter Magyar spera di battere il premier nazionalista, cercando di conquistare più consensi tra gli elettori. La campagna elettorale entra nel vivo, con il fronte avversario che si prepara a difendere il proprio ruolo di comando.
Feb 10 (Reuters) - Hungary’s main opposition Tisza Party has published its manifesto for an April 12 election, when its leader Peter Magyar aims to end nationalist Prime Minister Viktor Orban’s 16-year rule. The centre-right party presents the biggest challenge to Orban’s rule since his Fidesz party swept to victory in 2010, opinion polls suggest, although the outcome of the ballot remains highly uncertain. * Seek the release of billions of euros worth of EU funding currently suspended over Orban’s rule-of-law reforms to help kick-start Hungary’s stagnating economy. * Use those released funds to invest in healthcare, transport, education and support for businesses. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Hungary Election
Hungary’s opposition Tisza promises wealth tax, euro adoption in election programme
L’opposizione ungherese Tisza ha presentato un programma elettorale che include una tassa sulla ricchezza, l’adozione dell’euro e un impegno deciso a rafforzare il legame del Paese con l’Europa.
Trump endorses Hungary’s Orban for re-election ahead of April poll
Donald Trump ha dato il suo endorsement a Viktor Orban in vista delle elezioni in Ungheria, che si terranno il 12 aprile.
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.