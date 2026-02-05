Donald Trump ha dato il suo endorsement a Viktor Orban in vista delle elezioni in Ungheria, che si terranno il 12 aprile. Il presidente americano ha espresso il suo sostegno al premier ungherese, rafforzando così i legami tra i due leader. La scelta di Trump arriva in un momento di grande attenzione sulla corsa elettorale in Ungheria, dove Orban punta a rimanere alla guida del paese.

WASHINGTON, Feb 5 (Reuters) - U.S. President Donald Trump on Thursday endorsed Hungarian Prime Minister Viktor Orban ahead of that country’s April 12 election, calling hi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump endorses Hungary’s Orban for re-election ahead of April poll

Approfondimenti su Trump Orban

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha negato che il paese debba tagliare la spesa pubblica dopo le elezioni di aprile.

Donald Trump ha annunciato di sostenere apertamente Sanae Takaichi, candidata alle prossime elezioni legislative in Giappone.

Ultime notizie su Trump Orban

