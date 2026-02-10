Questa mattina, a Camaldoli, si sono incontrati imprenditori e presidenti di Confartigianato Imprese Arezzo. L’obiettivo è stato ascoltare le esigenze delle aziende locali e trovare soluzioni pratiche per affrontare le sfide quotidiane. L’appuntamento ha visto una partecipazione numerosa e un confronto aperto, senza filtri, tra chi lavora sul campo e chi rappresenta le categorie economiche.

Confartigianato Imprese Arezzo promuove un confronto diretto tra presidenti delle varie categorie economiche dell’Associazione e le imprese del territorio del Casentino. Un appuntamento pensato per dare voce alle esigenze delle aziende locali e costruire risposte condivise alle sfide economiche e organizzative del contesto attuale. L’incontro è aperto alle imprese associate e rappresenta un’occasione di ascolto e partecipazione attiva, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle categorie e il legame tra Confartigianato e il territorio. L’evento si terrà domani alle ore 18 nella sede di Confartigianato Bibbiena e vedrà la partecipazione dei vertici associativi provinciali e della Consulta delle Categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Faccia a faccia con le imprese della vallata

Approfondimenti su Arezzo Casentino

Nel primo pomeriggio di venerdì, i rappresentanti delle principali compagnie petrolifere americane si sono incontrati alla Casa Bianca per discutere delle recenti operazioni sul settore in Venezuela.

Domani sera, su Retequattro, andrà in onda l’intervista esclusiva a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

lotta contro la violenza sulle donne

Ultime notizie su Arezzo Casentino

Argomenti discussi: Faccia a faccia con il bullismo: quando il silenzio si rompe e la distanza scompare; Scuola Faccia a faccia con Parolin - Incontro romano che diventa lezione di impegno e responsabilità sociale; Meloni, faccia a faccia con Vance: Valori comuni tra Italia e America; Faccia a faccia con Shigetsugu Yoshida.

Faccia a faccia con i ladri, la proprietaria urla e li fa scappare. Raid in serie a Senigallia, spariti gioielliSENIGALLIA Cinque intrusioni tra il tardo pomeriggio e la serata di sabato alle Saline, Ciarnin e Marzocca. In quattro abitazioni il sopralluogo è stato fatto dalla polizia. Due sole ... corriereadriatico.it

Il faccia a faccia con Zinni: Il Comune vuole preservare occupazione e patrimonioPagaci, pagaci, pagaci il caffè, oh Giovanni pagaci il caffè. Dall’androne di Palazzo del Popolo le sollecitazioni dei lavoratori di Conerobus hanno raggiunto i piani alti della sede comunale ieri ... ilrestodelcarlino.it

Effetti strani, faccia leggera. Ma sotto c’è tecnica vera. Gradini in gres: • tagliati a Waterjet • precisione sugli spigoli • finitura pulita • pensati per durare, non per fare scena Questo è il tipo di contenuto che distingue chi mostra da chi produce. Per privati, imprese, facebook