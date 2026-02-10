Fa causa all' Agenzia delle entrate che le nega il rimborso di una tassa | dopo 25 anni i giudici le danno ragione

Da palermotoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 25 anni, una dottoressa di Palermo ottiene finalmente giustizia. La donna aveva chiesto il rimborso dell’Irap relativa agli anni dal 1998 al 2000, ma l’Agenzia delle Entrate aveva negato la richiesta. La vicenda si conclude questa settimana con una sentenza che le dà ragione, confermando che la lunga battaglia legale si è conclusa nel suo favore.

Un quarto di secolo. Tanto c'è voluto ad una dottoressa palermitana per ottenere il rimborso dell'Irap relativa agli anni dal 1998 al 2000, che aveva richiesto - senza successo - all'Agenzia delle entrate il 24 settembre del 2001. Per avere ragione, infatti, sono serviti ben 25 anni di processo e.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

