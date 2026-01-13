Causa terremoto chiuso tutto il giorno | il cartello fuori dall' Agenzia delle Entrate fa scatenare il web

A causa di un terremoto, l’Agenzia delle Entrate rimarrà chiusa per l’intera giornata. Il cartello, scritto a mano con pennarelli rossi e blu su un foglio bianco, è stato affisso all’ingresso. La comunicazione ha attirato l’attenzione online, sollevando discussioni sulla gestione delle emergenze e sulla comunicazione istituzionale in situazioni di crisi.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.