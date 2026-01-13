Causa terremoto chiuso tutto il giorno | il cartello fuori dall' Agenzia delle Entrate fa scatenare il web
A causa di un terremoto, l’Agenzia delle Entrate rimarrà chiusa per l’intera giornata. Il cartello, scritto a mano con pennarelli rossi e blu su un foglio bianco, è stato affisso all’ingresso. La comunicazione ha attirato l’attenzione online, sollevando discussioni sulla gestione delle emergenze e sulla comunicazione istituzionale in situazioni di crisi.
"Causa Terremoto l'ufficio è chiuso tutta la giornata 13012026". Scritto a pennarello rosso e blu, su un foglio bianco appiccicato al vetro. E sotto, una versione più formale stampata al computer: "Si avvisa l'utenza che l'ufficio è chiuso a causa degli eventi sismici di questa mattina".È. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
