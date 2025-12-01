OnlyFans e Pornotax | l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando scatta la tassa etica del 25%
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il nuovo scenario per i creator della piattaforma. Una recente precisazione fiscale potrebbe avere ripercussioni significative per chi guadagna tramite OnlyFans. La cosiddetta “Pornotax”, introdotta anni fa da un governo guidato da Silvio Berlusconi, è un’addizionale del 25% sui ricavi legati alla produzione di materiale pornografico. Finora applicata al settore tradizionale dell’intrattenimento per adulti, potrebbe ora riguardare anche i content creator digitali. La risposta dell’Agenzia delle Entrate. Il 4 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello della tech company Fiscozen, che chiedeva chiarimenti sull’applicazione della tassa per chi opera in regime forfettario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Luce sulla ex Pornotax: da Onlyfans alle partite Iva, ecco chi deve pagarla. L'Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente sul prelievo aggiuntivo del 25% sui ricavi dalla produzione di materiale pornografico. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Luce sulla ex Pornotax: da Onlyfans alle partite Iva, ecco chi deve pagarla. L'Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente sul prelievo aggiuntivo del 25% sui ricavi dalla produzione di materiale pornografico. Il contribuente non ci sta e... #ANSA Vai su X