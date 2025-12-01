OnlyFans e Pornotax | l’Agenzia delle Entrate chiarisce quando scatta la tassa etica del 25%

Dayitalianews.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo scenario per i creator della piattaforma. Una recente precisazione fiscale potrebbe avere ripercussioni significative per chi guadagna tramite OnlyFans. La cosiddetta "Pornotax", introdotta anni fa da un governo guidato da Silvio Berlusconi, è un'addizionale del 25% sui ricavi legati alla produzione di materiale pornografico. Finora applicata al settore tradizionale dell'intrattenimento per adulti, potrebbe ora riguardare anche i content creator digitali. La risposta dell'Agenzia delle Entrate. Il 4 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello della tech company Fiscozen, che chiedeva chiarimenti sull'applicazione della tassa per chi opera in regime forfettario.

OnlyFans e "Pornotax": l'Agenzia delle Entrate chiarisce quando scatta la tassa etica del 25%

