ex ilva prestito ue da 390 milioni e 6 mesi per decidere il futuro dei lavoratori

La Commissione europea ha approvato un prestito ponte di 390 milioni di euro per Acciaierie d’Italia. Con questa decisione si riaccende la speranza per i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, che attendono una soluzione definitiva sul futuro della fabbrica. La misura, valida per sei mesi, dà tempo alle parti di trovare un accordo stabile. La situazione resta incerta, ma questa mossa apre una possibilità concreta di salvataggio per lo stabilimento.

Il via libera della Commissione europea al prestito ponte fino a 390 milioni di euro per Acciaierie d’Italia fa nuovamente sperare per l’ ex Ilva di Taranto. Bruxelles ha autorizzato l’intervento ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, riconoscendo la legittimità di un finanziamento temporaneo di salvataggio destinato a garantire la continuità operativa del principale produttore siderurgico italiano, fino al trasferimento delle attività al nuovo operatore che sarà selezionato tramite la gara in corso. Perché un prestito per l’ex Ilva di Taranto. Il prestito, della durata massima di sei mesi, servirà a coprire le esigenze di liquidità immediata: stipendi, fornitori, manutenzione minima degli impianti e costi operativi indispensabili per evitare il totale collasso produttivo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

