La Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito da 390 milioni di euro per Acciaierie d’Italia, ex Ilva. Il governo italiano potrà così sostenere temporaneamente il gigante siderurgico, che attraversa un momento difficile. La decisione arriva dopo mesi di trattative, segnando un passo importante per il settore siderurgico italiano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Approvato il sostegno temporaneo ad Acciaierie d’Italia. La Commissione Europea ha autorizzato un prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro a favore di Acciaierie d’Italia (AdI), ex Ilva, principale produttore siderurgico integrato del Paese. L’intervento, valutato secondo le norme UE sugli aiuti di Stato, è stato ritenuto compatibile con il mercato interno e ha l’obiettivo di assicurare la continuità operativa dell’azienda fino al passaggio delle attività a un nuovo operatore, che sarà individuato tramite una gara d’appalto attualmente in corso. Valutazione UE e contesto normativo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ex Ilva: via libera dell’UE al prestito italiano da 390 milioni

Approfondimenti su Ilva Acciaierie

La Commissione Europea ha dato il via libera a un prestito di 390 milioni di euro per aiutare Acciaierie d’Italia, ex Ilva.

La Camera ha approvato definitivamente il decreto legge riguardante l’ex Ilva di Taranto, destinato a garantire 108 milioni di euro immediati e un nuovo prestito da 149 milioni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ilva Acciaierie

Argomenti discussi: Ex Ilva, ad aprile via al terzo processo per i veleni del siderurgico: tra gli imputati anche Vendola e i Riva; Flacks ed ex Ilva, prezzi e Cbam; Ilva e Acciaierie d’Italia, via libera del Ministero alla trattativa con Flacks Group; Ex Ilva, scontro totale. Arcelor Mittal attacca: Noi danneggiati dallo Stato.

Ex Ilva, via libera dall'Unione Europea per il prestito ponte da 390 milioniIl finanziamento all'ex Ilva servirà a coprire i costi operativi dell'impresa, tra cui pagamento di fornitori e salari ... tgcom24.mediaset.it

Via libera Ue al prestito ponte da 390 milioni per l'ex Ilva(ANSA) - ROMA, 09 FEB - La Commissione europea ha autorizzato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, il prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro ad Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva. La ... altoadige.it

Questa settimana nel #siderwebTG in primo piano il via libera del governo alla trattativa esclusiva con Flacks Group per l'ex Ilva, i prezzi siderweb e l'allarme di Assofond sui rischi dovuti al Cbam. Guardalo sul nostro sito: link in bio. siderweb TG è sponsori facebook