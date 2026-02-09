Commissione Ue approva il prestito ponte da 390 mln per ex Ilva

La Commissione europea ha dato il via libera a un prestito di 390 milioni di euro per Acciaierie d’Italia, ex Ilva. Si tratta di un prestito di salvataggio che permette all’azienda di continuare a funzionare, mentre si cercano soluzioni per il suo rilancio. La decisione arriva dopo mesi di attese e discussioni tra Bruxelles e Roma. Ora l’obiettivo è evitare il fallimento e mantenere i posti di lavoro.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, "un prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro per Acciaierie d'Italia ("AdI", ex Ilva)". E' quanto si legge in una nota della Commissione, che precisa come la misura miri a garantire che AdI possa coprire i propri costi operativi fino al trasferimento dell'attività a un nuovo operatore. Quest'ultimo sarà a sua volta selezionato tramite una gara d'appalto attualmente in corso. Il comunicato di Bruxelles ricorda che AdI è il principale produttore siderurgico integrato in Italia, con otto diversi siti produttivi e di assistenza.

