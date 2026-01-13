Santa Barbara la centrale Enel diventa campo di addestramento per i Vigili del Fuoco

Arezzo, 13 gennaio 2026 – La centrale Enel di Santa Barbara, insieme all’area mineraria circostante, sarà utilizzata come campo di addestramento per i Vigili del Fuoco. Questa iniziativa mira a migliorare le competenze operative e la preparazione del personale, offrendo un ambiente sicuro e controllato per esercitazioni pratiche. L’intervento si inserisce in un progetto di collaborazione volto a rafforzare la sicurezza e la capacità di intervento nelle zone industriali e minerarie della regione.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – La centrale Enel di Santa Barbara e la vasta area mineraria circostante, estesa per circa 1.600 ettari tra i comuni di Cavriglia e Figline e Incisa Valdarno, si confermano non solo luogo strategico per la produzione di energia, ma anche contesto ideale per attività di addestramento specialistico in scenari complessi e non convenzionali. A cavallo tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno, alcune aree della centrale sono state infatti teatro delle attività di preparazione dei Formatori S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviale) di livello Avanzato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la partecipazione di personale proveniente da tutta la Toscana.

Esercitazioni e addestramento alla centrale Enel di Santa Barbara - L’attività addestrativa è stata possibile grazie alla collaborazione con Enel, che ha predisposto gli ambienti ideali in alcune zone sicure e non attualmente utilizzate del sito termoelettrico di Sant ... arezzonotizie.it

