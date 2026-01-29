Banchiere ucraino precipitato da un b&b a Milano | si indaga per omicidio

La polizia indaga sulla morte di un banchiere ucraino precipitato da un palazzo nel centro di Milano. L’uomo è caduto venerdì scorso da un appartamento in via Nerino. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave, anche perché il suo cadavere è stato trovato in un B&B vicino alla scena. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni testimoni e stanno verificando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. La vicenda sta attirando l’attenzione, anche perché al momento non ci

Ha un nome e un volto l'uomo precipitato lo scorso venerdì da un palazzo di via Nerino, nel cuore di Milano. Si tratta di Alexander Adarich, 54 anni, nato a Pavlohard, in Ucraina. Riconosciuto come uno dei cento top manager del suo Paese già nel 2006, Adarich aveva accumulato una rapida carriera nel mondo bancario e negli affari internazionali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal pm Rosario Ferracane, l'uomo potrebbe essere stato lanciato dall'appartamento in cui alloggiava già morto. Questo particolare ha spinto la Procura ad aprire un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio, in attesa dell'esito dell'autopsia che chiarirà le circostanze del decesso.

