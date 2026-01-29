Milano banchiere ucraino precipitato da un b&b Si indaga per omicidio

La polizia di Milano sta indagando sulla morte di un banchiere ucraino precipitato da un palazzo in via Nerino, nel centro della città. L'uomo, identificato e con un volto noto, è caduto nel nulla venerdì scorso. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più grave, come un omicidio. La scena del fatto è stata subito isolata, e si stanno ascoltando testimoni e analizzando le telecamere di sorveglianza. La famiglia dell'uomo è stata già informata e chiede

Ha un nome e un volto l'uomo precipitato da un palazzo di via Nerino a Milano, in pieno centro, lo scorso venerdì. Si tratta di Alexander Adarich, 54enne nato a Pavlohard (Ucraina), che nel 2006 era stato inserito tra i cento top manager del suo Paese dopo una rapida ascesa nel mondo bancario. Gli investigatori della Squadra Mobile di Milano, coordinati dal pm Rosario Ferracane, sospettano che l'uomo sia stato lanciato giù dalla finestra dell'appartamento airbn quando era già morto. Motivo per il quale, come anticipa il Corriere della Sera, è stata aperta un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano, banchiere ucraino precipitato da un b&b. Si indaga per omicidio Approfondimenti su Milano Ucraina Milano, identificato l'uomo precipitato dalla finestra del b&b: il banchiere ucraino Alexander Adarich, ipotesi omicidio Milano torna a parlare dell’uomo trovato morto dopo essere precipitato da una finestra di un bed and breakfast. Il giallo di via Nerino si infittisce. L’uomo precipitato dalla finestra del B&B era un ex banchiere ucraino La polizia ha identificato l’uomo trovato morto nel B&B di via Nerino come un ex banchiere ucraino. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Ucraina Argomenti discussi: Il giallo di via Nerino a Milano: il banchiere ucraino Alexander Adarich precipitato dal b&b, ipotesi omicidio. Si indaga su un uomo misterioso; Il giallo di via Nerino si infittisce. L’uomo precipitato dalla finestra del B&B era un ex banchiere ucraino; Mistero di via Nerino, l’uomo precipitato dal b&b è un banchiere ucraino appena arrivato a Milano; Identificato l'uomo precipitato da una finestra in via Nerino a Milano: è l'ex banchiere ucraino Alexander Adarich. Banchiere ucraino precipitato dalla finestra del B&b: le tracce dell’omicidio. Ho visto una sagoma al quarto pianoMorto a Milano Oleksandr Yevhenovych Adarich, 54 anni. Il 23 gennaio è volato giù dallo stabile a due passi da piazza Duomo: potrebbe essere stato soffocato o strangolato prima di cadere nel vuoto per ... ilgiorno.it Identificato l’uomo precipitato da una finestra in via Nerino a Milano: è l’ex banchiere ucraino Alexander AdarichSi chiamava Alexander Adarich, l'uomo precipitato dalla finestra al quarto piano di un palazzo di via Nerino a Milano lo scorso 23 gennaio ... fanpage.it L'uomo trovato morto in via Nerino, nel cuore di Milano, venerdì 23 gennaio era un noto banchiere ucraino: Oleksandr Yevhenovych Adarich. Aveva 54 anni e, stando a quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile che seguono il caso, era appen - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.